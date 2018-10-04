Западный десант: как завершились учения ВДВ России и Белоруссии

Ключевой этап учений подразделений Воздушно-десантных войск России и спецназа Белоруссии завершился под Брестом.

Впервые со времен Советского Союза десантники двух республик высадились вместе с техникой с самолетов военно-транспортной авиации у западных рубежей Союзного государства. Плохая погода и ограниченная площадка приземления создали дополнительные сложности.

После приземления десантники отработали совместные действия по поиску, блокированию и уничтожению диверсантов и незаконных вооруженных формирований.

Учения в Брестской области, за которыми наблюдал министр обороны Белоруссии и представители нашего командования, стали финальным этапом совместных маневров российских ВДВ и белорусских Сил специальных операций.