Экипаж фрегата «Адмирал Горшков» опробовал в деле ЗРК «Полимент-Редут»

Серию практических стрельб по морской и воздушным целям зенитным ракетным комплексом морского базирования «Полимент-Редут» провел экипаж фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», выполняющий плановые задачи курса боевой подготовки в Баренцевом море.

Как сообщила пресс-служба Северного флота, экипаж корабля трижды успешно поразил воздушные мишени на различных высотах и дистанциях зенитными ракетами. Также отмечено точное попадание по морскому щиту, имитирующему малоразмерную надводную цель.

Стрельбы проводились в полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море. Районы проведения боевых упражнений были своевременно закрыты для судоходства и полетов гражданской авиации.

Головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», принятый в боевой состав ВМФ 28 июля 2018 года, прибыл на Северный флот из Санкт-Петербурга 8 сентября. Он зачислен в состав дивизии ракетных кораблей Северного флота - самого крупного соединения надводных кораблей ВМФ России, куда также входят тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» и тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий».

Фрегат «Адмирал Горшков» является первым надводным кораблем – носителем крылатых ракет «Калибр» на Северном флоте.

«Полимент-Редут» – зенитный ракетный комплекс с установкой вертикального пуска для ВМФ России. Способен поражать цели в широком диапазоне дистанций ракетами разных типов. Так, огонь может вестись ракетами средней и большой дальности семейства 9М96, а также ракетами ближнего боя 9М100. Комплекс способен поражать воздушные цели в радиусе до 150 и на высоте до 30 километров.