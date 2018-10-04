Российская армия начала избавляться от ушанок и пилоток

Правительство РФ распорядилось с 1 июня 2022 года прекратить выдачу российским военнослужащим шерстяных пилоток, а шапки-ушанки заменить просто шапками, сообщает «Интерфакс».

Кроме того, согласно постановлению кабмина, в регламенте снабжения слово «рубаха» заменят термином «фуфайка».

Уточняется, что шапки будут носить военнослужащие младшего состава, капитанам первого ранга и адмиралам начнут выдавать каракулевые шапки, а меховые головные уборы достанутся полковникам и генералам.

В постановлении также указано, что зимние головные уборы старшего офицерского состава флота будут без козырька.