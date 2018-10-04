Российская армия начала избавляться от ушанок и пилоток
Шерстяные пилотки прекратят выдавать до 1 июня 2022 года, а шапки-ушанки из каракуля с козырьком будут заменены на просто «шапки».
Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
Правительство РФ распорядилось с 1 июня 2022 года прекратить выдачу российским военнослужащим шерстяных пилоток, а шапки-ушанки заменить просто шапками, сообщает «Интерфакс».
Кроме того, согласно постановлению кабмина, в регламенте снабжения слово «рубаха» заменят термином «фуфайка».
Уточняется, что шапки будут носить военнослужащие младшего состава, капитанам первого ранга и адмиралам начнут выдавать каракулевые шапки, а меховые головные уборы достанутся полковникам и генералам.
В постановлении также указано, что зимние головные уборы старшего офицерского состава флота будут без козырька.