Главком сухопутных войск России встретился со своим индийским коллегой
Главнокомандующий Сухопутными войсками России генерал-полковник Олег Салюков провел переговоры с начальником штаба (командующим) сухопутных войск Республики Индии генералом Бипином Раватом, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны РФ.
«В ходе встречи обсуждались вопросы двухстороннего военного сотрудничества по линии сухопутных войск, проведения совместного учения «Индра-2018», а также участие индийских команд в Армейских международных играх», - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Ранее военная делегация посетила один из вузов Сухопутных войск Российской Федерации – Михайловскую военную артиллерийскую академию (г. Санкт-Петербург), где ознакомилась с учебно-материальной базой и организацией боевой подготовки курсантов и слушателей.