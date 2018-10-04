Охота на «Тиграх»: спецназ уничтожил «банду кочующих террористов» под Самарой

Военнослужащие соединения специального назначения Центрального военного округа, используя бронеавтомобили «Тигр-М СпН», уничтожили «кочующие отряды боевиков» на тактических учениях в Самарской области. Об этом сообщила пресс-служба ЦВО.

По легенде учений, разведывательные отряды провели разведку местности с помощью беспилотной авиации и обнаружили несколько десятков мелких групп условного противника. Разведчики, в составе мобильных групп, достигли цели и поразили их сходу из пулеметов «Печенег» и «Корд», а также из автоматического станкового гранатомета АГС-17 «Пламя». Учебно-боевые задачи отрабатывались в дневное и ночное время.

При проведении маневров широко применялся боевой опыт, приобретенный в вооруженных конфликтах, в том числе в Сирийской Арабской Республике.

В тактических учениях приняли участие около тысячи военнослужащих, задействовано свыше 250 единиц военной и специальной техники.