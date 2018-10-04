Танковый нокаут: как прошли учения армейского корпуса ЧФ в Крыму

На учениях в Крыму танкисты Черноморского флота взяли условного противника в клещи.

Экипажи модернизированных Т-72Б3 зашли неприятелю во фланг и начали одну за другой выбивать подвижные цели. Чтобы исключить поражение бронегруппы, артиллерия поставила заградительный огонь.

После уничтожения важных и защищенных объектов «противника» бойцы армейского корпуса ЧФ приступили к ликвидации вражеской «живой силы». По ней нанесли удар расчеты минометов и самоходных артиллерийских установок «Нона-С». Высокую точность поражения обеспечили беспилотники, с помощью которых артиллеристы получали координаты целей в режиме онлайн.

Всего к маневрам в Крыму привлечено более 200 единиц техники.