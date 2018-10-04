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Бывший гендиректор «Алмаз-Антей» рассказал о радиусе действия С-300 в Сирии

Лина Давыдова
12:44 04.10.2018
В беседе с военным обозревателем «Комсомольской правды» Виктором Баранцом бывший гендиректор Головного системного конструкторского бюро (ГСКБ) концерна ПВО «Алмаз-Антей» Игорь Ашурбейли рассказал, как появление С-300 в сирийской армии может повлиять на ситуацию в том регионе.
Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец расспросил у бывшего гендиректора Головного системного конструкторского бюро (ГСКБ) концерна ПВО «Алмаз-Антей» Игоря Ашурбейли о радиусе действия зенитно-ракетных комплексов С-300. Эксклюзивное интервью пока не вышло, однако Баранец привел выдержки из него в эфире ток-шоу «Открытый эфир» на телеканале «Звезда».

Военный обозреватель расспросил у Ашурбейли, как появление наших С-300 в сирийской армии может повлиять на ситуацию в том регионе.

«Это позволит закрыть воздушное пространство в радиусе действия систем С-300. Конечно, в зависимости от тех мест дислокации, потому что Сирия - достаточно большое по площади государство. Можно взять циркуль, начертить круги дальности поражения ракеты и увидеть, в каком радиусе будет закрыто воздушное пространство... Радиус зависит от типа применяемой ракеты - от 150 до 250 километров. Кстати, сброс израильских управляемых бомб во время печально известного налета, когда погиб наш Ил-20, проводился с расстояния 100 километров. А это значит, что при наличии у сирийцев С-300, если бы мы их поставили в Сирию 2013 году (а мы отказались по большой просьбе Тель-Авива), то F-16 не могли бы так просто подлететь», - приводит слова Ашурбейли Баранец.

Бывший гендиректор Головного системного конструкторского бюро (ГСКБ) концерна ПВО «Алмаз-Антей» также назвал главного мирового конкурента С-300. По словам  Ашурбейли, с этим зенитно-ракетным комплексом может сравниться только американский Patriot последней модификации.

«Потому что пока мы делали С-400 американцы подсуетились, кое-что подворовали и довели до определенной кондиции», - цитирует Баранец Ашурбейли.

В то же время он подчеркнул, что у зенитных ракетных систем С-400 и С-500 конкурентов нет.

Второго октября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил о поставках в Сирию С-300, а также оборудования для повышения безопасности российских военных после крушения Ил-20, ответственность за которое Москва возложила на Тель-Авив.

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