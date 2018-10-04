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На прорыв: разведчики пробили брешь в обороне «противника» на учениях в Северной Осетии

Павел Настин
10:45 04.10.2018
В ходе маневров разведгруппа форсировала озера на плоту и осуществила штурм «вражеских» укреплений.

Форсировать озеро и штурмовать позиции противника пришлось войсковым разведчикам на учениях в Северной Осетии. По условиям маневров, разведподразделениям было необходимо выполнить несколько попутных боевых задач.

Так, еще на своем берегу, саперы обнаружили и обезвредили мины. Затем разведчики приготовились к переправке на противоположный берег озера, однако выяснилось, что всем места в лодке не хватит. Чтобы переправиться, оставшиеся бойцы на месте соорудили из подручных средств плот.

Как только разведчики доплыли до середины озера, «противник» открыл по ним огонь. Несмотря на упорное сопротивление неприятеля, группа успешно справилась с задачей. Противоположный берег захвачен.

Это стало одним из этапов масштабного двустороннего командно-штабного учения 58-й и 49-й общевойсковых армий. Всего в маневрах участвуют семь тысяч военнослужащих. Задействовано две с половиной тысячи единиц техники.

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