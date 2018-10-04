Экипажи Т-72Б форсируют реку на Урале: кадры подводных учений

Танкисты Центрального военного округа отработали форсирование реки в ходе учения на Урале, сообщили в Минобороны РФ.

В маневрах задействовано около 300 курсантов 473-го окружного учебного центра ЦВО, дислоцированного в Свердловской области.

«По замыслу практических действий танковые подразделения Т-72Б преодолевают пятидесятиметровый участок реки Пышма по дну на глубине трех метров», - рассказали в пресс-службе.

Подводное учение является одним из самых сложных элементов подготовки танковых экипажей.

«Механики-водители подготовили военную технику для вождения, проверив ее на герметичность, а также установили на танки специальное оборудование, позволяющее машине двигаться под водой», - говорится в сообщении.

Подобные учения проверяют не только навыки вождения боевой техники, но и уровень психологической подготовки военнослужащих.

В завершение учения военнослужащие ремонтно-технических и инженерных подразделений отработали задачи по эвакуации условно затонувшего танка из воды.