ВКС РФ провели 14 запусков с космодромов Плесецк и Байконур с начала года

В рамках несения боевого дежурства по обеспечению контроля космического пространства в 2018 году специалисты Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС РФ провели более 3000 специальных работ по контролю изменений космической обстановки, в ходе которых обнаружили и приняли на сопровождение около 900 космических объектов, сообщили в Минобороны.

Также специалисты осуществили контроль за выводом на орбиты свыше пятисот космических аппаратов и выдали десять предупреждений об опасных сближениях космических объектов с космическими аппаратами российской орбитальной группировки.

«Боевые расчеты Государственного испытательного космодрома Плесецк провели один пуск ракеты космического назначения среднего класса "Союз-2.1б", один пуск РКН легкого класса "Союз-2.1в", один пуск РКН "Рокот" с космическими аппаратами различного назначения, двух пусков перспективной МБР типа "Сармат", а также одного испытательного пуска твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс"», - рассказали в российском военном ведомстве.

Специалисты Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова провели и обеспечили проведение 14 запусков космических аппаратов с космодромов Плесецк и Байконур.

«В текущем году дежурные силы наземного автоматизированного комплекса управления Космических войск ВКС провели свыше 500 тысяч сеансов управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки. При этом среднесуточный показатель составил более 1600 сеансов», добавили в Минобороны.

До 2020 года на территории России планируется развернуть более 10 новых лазерно-оптических и радиотехнических комплексов, реализующих различные принципы обнаружения и распознавания космических объектов.

«Первый лазерно-оптический комплекс нового поколения успешно выполняет задачи по контролю космического пространства в режиме опытно-боевого дежурства на территории Алтайского края», - подчеркнули в оборонном ведомстве.

Ежегодно 4 октября Космические войска России отмечают свой профессиональный праздник. В этот день в 1957 году в СССР было положено начало Космической эры – с космодрома Байконур был успешно запущен первый искусственный спутник Земли.