Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

ВКС РФ провели 14 запусков с космодромов Плесецк и Байконур с начала года

Наталья Вальханская
00:00 04.10.2018
Минобороны России обнародовало данные о работе Космических войск ВКС РФ за 2018 год в день профессионального праздника.
ВКС РФ провели 14 запусков с космодромов Плесецк и Байконур с начала года
Фото: Минобороны России

В рамках несения боевого дежурства по обеспечению контроля космического пространства в 2018 году специалисты Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС РФ провели более 3000 специальных работ по контролю изменений космической обстановки, в ходе которых обнаружили и приняли на сопровождение около 900 космических объектов, сообщили в Минобороны.

Также специалисты осуществили контроль за выводом на орбиты свыше пятисот космических аппаратов и выдали десять предупреждений об опасных сближениях космических объектов с космическими аппаратами российской орбитальной группировки.

«Боевые расчеты Государственного испытательного космодрома Плесецк провели один пуск ракеты космического назначения среднего класса "Союз-2.1б", один пуск РКН легкого класса "Союз-2.1в", один пуск РКН "Рокот" с космическими аппаратами различного назначения, двух пусков перспективной МБР типа "Сармат", а также одного испытательного пуска твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс"», - рассказали в российском военном ведомстве.

Специалисты Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова провели и обеспечили проведение 14 запусков космических аппаратов с космодромов Плесецк и Байконур.

«В текущем году дежурные силы наземного автоматизированного комплекса управления Космических войск ВКС провели свыше 500 тысяч сеансов управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки. При этом среднесуточный показатель составил более 1600 сеансов», добавили в Минобороны.

До 2020 года на территории России планируется развернуть более 10 новых лазерно-оптических и радиотехнических комплексов, реализующих различные принципы обнаружения и распознавания космических объектов.

«Первый лазерно-оптический комплекс нового поколения успешно выполняет задачи по контролю космического пространства в режиме опытно-боевого дежурства на территории Алтайского края», - подчеркнули в оборонном ведомстве.

Ежегодно 4 октября Космические войска России отмечают свой профессиональный праздник. В этот день в 1957 году в СССР было положено начало Космической эры – с космодрома Байконур был успешно запущен первый искусственный спутник Земли.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата03.10.2018, 21:40
«Северный поток - 2» и ситуация в Сирии: Путин и Курц провели переговоры
Дата04.10.2018, 00:00
ВКС РФ провели 14 запусков с космодромов Плесецк и Байконур с начала года
Дата03.10.2018, 15:26
Хацеган, укравший «коня»: за что могли удалить Игоря Акинфеева
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата03.10.2018, 11:07
На УВЗ заявили о начале финальных испытаний артиллерийского комплекса «Набросок»
Дата03.10.2018, 10:37
Колчак Полярный: неизвестный подвиг будущего адмирала
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
00:40 В стране и мире
Министра обороны Украины не пустили на встречу НАТО
23:54 Спорт
Видео
UEFA завел дело против ЦСКА после матча с «Реалом»
23:29 В стране и мире
Видео
В NASA ответили на заявление Роскосмоса о дыре в «Союзе»
22:12 В стране и мире
Видео
МЧС: все люди на борту рухнувшего под Костромой вертолета погибли
21:51 В стране и мире
Будь я из СБУ, сам бы за него взялся – комбат Пашинина рассказал о его «службе» в Донбассе
События дня
События дня
Умер артист эстрады Роман Карцев
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Noize MC назвал «фарсом» проверку СК его песни «Чайлдфри»
Под Винницей мэра города облили кровью за «Крымский мост»
Ольга Скабеева в прямом эфире назвала эксперта идиотом и попросила уйти
СКР проверит песню Монеточки и Noize MC
Видео
На Украине начальник поезда на ходу выкинула пассажира из состава: видео
Видео
Водитель переехал 14-летнюю школьницу за отказ сесть в машину
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.