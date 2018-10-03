ОТРК «Искандер» задействовали на учениях под Нижним Новгородом

В ходе проведения второго этапа учения ракетчики ивановской ракетной бригады получили разведывательные данные о нахождении укрепленного района условного противника и подготовили исходные данные для ракетной стрельбы.

После проведения дополнительной разведки танковых подразделений и выполнения ложных манёвров мотострелковых подразделений расчеты ОТРК «Искандер-М» выполнили электронные пуски ракет по целям.

Всего в маневрах были задействованы более 4,5 тыс. военнослужащих и свыше 500 единиц вооружения, военной и авиационной техники, в том числе самолеты оперативно-тактической авиации Су-34, вертолеты армейской авиации Ми-8 и Ми-24.