Подстрелить «Кабана»: зенитчики ЗВО уничтожили скоростные цели из С-300ПМ

Расчеты зенитных ракетных комплексов С-300ПМ «Фаворит» Западного военного округа, дислоцированные в Ленинградской области, выполнили боевые стрельбы на полигоне Телемба в Бурятии.

Как сообщила пресс-служба ЗВО, подразделения противовоздушной обороны совершили марш в назначенный район, расчеты радиолокационных станций в сложной помеховой обстановке отработали задачи по поиску, классификации и сопровождению воздушных целей и выполнили пуски ракет, поразив мишени, имитирующие скоростные баллистические цели условного противника на дистанциях от 75 до 120 километров.

Для имитации воздушных целей использовались малоразмерные ракеты-мишени типа «Саман», «Кабан», «Стриж» и «Пенсне».

Всего к занятиям по боевым стрельбам привлечено около 500 военнослужащих войск и свыше 20 единиц вооружения и специальной военной техники ПВО Западного военного округа.