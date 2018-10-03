Подводную «дуэль» с торпедной стрельбой провели атомные субмарины Северного флота

Противолодочные учения с торпедной стрельбой провели экипажи двух атомных подводных ракетоносцев Северного флота в Баренцевом море.

Как сообщила пресс-служба флота, учения проводились в течение нескольких дней. На первом этапе экипажи атомных субмарин отработали тактику поиска и слежения за подлодкой «противника» с использованием гидроакустического вооружения, а также маневры отрыва от преследования, уклонение и гидроакустическую маскировку.

Второй этап учений подводники провели в режиме охоты за «противником» с выполнением торпедных стрельб. Кроме этого, экипажи обеих атомных подводных лодок отработали маневры уклонения от торпед и постановку ложных целей.

По предварительной оценке командующего СФ адмирала Николая Евменова, учения прошли успешно.