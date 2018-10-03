Спасатели закончили подготовку к встрече «Союза МС-08»: кадры учений на Урале

В Челябинской области завершена подготовка к встрече российско-американского экипажа транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-08».

В общей сложности отряд парашютистов-спасателей выполнил более 600 прыжков с высоты от 200 до 2,5 тысяч метров из вертолета Ми-8. При этом, как рассказали в пресс-службе Центрального военного округа, особое внимание уделялось отработке точности приземления в сложных условиях: при порывистом ветре, а также на ограниченные и неподготовленные площадки.

В ходе подготовки военнослужащие использовали парашюты спецподразделений «Арбалет», а также системы «Мальва-24».

Посадка аппарата «Союз МС-08» состоится четвертого октября 2018 неподалеку от города Жезказган. Ожидается возвращение российского космонавта Олега Артемьева и двух астронавтов NASA Эндрю Фойстела и Ричарда Арнольда.