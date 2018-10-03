«Звезда» публикует кадры сложных боевых стрельб танкистов ТОФ на Камчатке

На Камчатке танкисты такового подразделения Тихоокеанского флота провели практические боевые стрельбы со сложной мишенной обстановкой. Кадры учений публикует «Звезда».

Как уточнили в Минобороны России, экипажи на Т-80БВ совершили марш из мест постоянной дислокации на учебно-тренировочный центр «Радыгино», где и были выполнены стрельбы. Во время маневров на полигоне военнослужащие отработали нормативы по загрузке боеприпасов и выполнили пристрелку вооружения танков.

Для поражения мишеней применялись боеприпасы различного типа, добавили в военном ведомстве. Что касается дальности стрельбы, то она составила от 800 метров до 2,2 километра.