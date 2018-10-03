Около восьми тысяч человек будут призваны в ВВО в ходе осенней призывной кампании

В Восточном военном округе стартовала осенняя призывная компания. Около восьми тысяч человек, проживающих на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири, будут отправлены в войска для прохождения военной службы. Первые отправки призывников начнутся во второй половине октября.

В текущем году количество призываемых граждан уменьшилось по сравнению с призывной компанией «Осень-2017». Это связано с увеличением количества военнослужащих по контракту. Кроме того, как сообщили в пресс-службе Военного-восточного округа, ежегодно возрастает количество призывников с высшим и средним профессиональным образованием.

Отмечается, что в 24 районах Республики Саха (Якутия), Забайкальского, Камчатского и Хабаровского краев, а также Чукотского автономного округа осенью призыв проводиться не будет, так как существует перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним, где призыв граждан на военную службу осуществляется один раз в год.

Призывников обеспечат военной повседневной формой одежды в соответствии с распределением в виды и рода войск. Кроме того, каждый получит армейский несессер с предметами личной гигиены и банковскую карту для начисления денежного довольствия.