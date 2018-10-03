Опубликованы яркие кадры тренировки военных РФ и Монголии на учениях «Селенга-2018»

На учебно-тренировочном комплексе Бурдуны в Бурятии прошла первая совместная тренировка военнослужащих ВВО и Вооруженных сил Монголии, в рамках российско-монгольских учений «Селенга-2018». Эффектные кадры маневров публикует «Звезда».

Подразделения ВС России и Монголии после того, как изучили маршруты выдвижения и организации связи, в пешем порядке и на боевой технике отработали разные тактические приемы по ведению наступления и обороны.

Объединенный штаб руководства учений согласовал единый порядок действий войск. Отмечается, что в ходе динамического выполнения тактических приемов сторонами были отработаны сигналы управления и взаимодействия.

Напомним, учения «Селенга-2018» продлится до 12 октября 2018 года. В учениях задействовано свыше 1000 военных и до 200 единиц военной техники двух государств.