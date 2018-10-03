Высадка десанта и полеты на высоте менее 100 метров: самые эффектные кадры учений «БАРС-2018»

Экипажи ВКС РФ и сербской военной авиации приступили к совместным полетам в рамках учений «БАРС-2018». «Звезда» публикует самые эффектные кадры маневров.

Первыми полетными заданиями экипажей являются доставка групп тактического десанта к пункт назначения и эвакуация подразделений специального назначения из зоны, занятой условным противником.

Как сообщили в Минобороны России, в первый день учений полеты проходили в сложных метеоусловиях - при низкой облачности и осадках.

Экипажи Ми-8 выполняли полет на высотах менее 100 метров. Всего в первой части маневров были задействованы по четыре экипажа от каждой из двух стран, добавили в военном ведомстве.

В ближайшее время в рамках учений «БАРС-2018» будут отработаны задачи по перехвату воздушных целей в составе пары летчиками МиГ-29 и эвакуация условно пострадавших экипажей и доставка в военный госпиталь в дневное и ночное время.

Маневры «БАРС-2018» проходят с 1 по 5 октября 2018 года.