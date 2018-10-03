Военнослужащие РФ и Монголии приступили к практической части учений «Селенга-2018»

На учебно-тренировочном комплексу Бурдуны Республики Бурятия в рамках российско-монгольского учения «Селенга-2018» прошла первая совместная тренировка военнослужащих Восточного военного округа и Вооруженных сил Монголии.

В их ходе были изучены маршруты выдвижения и организации связи, после чего отработаны различные тактические приемы по ведению обороны и наступления как на боевой технике, так и в пешем порядке.

Как сообщили в пресс-службе Восточного военного округа, штаб руководства учения согласовал единый порядок действий войск. Кроме того, обеими сторонами отработаны сигналы управления и взаимодействия.

Напомним, что совместное российско-монгольское учение «Селенга-2018» продлится до 12 октября 2018 года. Всего в нем задействовано более 1000 военнослужащих и до 200 единиц военной техники двух стран.