Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Военнослужащие РФ и Монголии приступили к практической части учений «Селенга-2018»

Дарья Михалина
06:53 03.10.2018
Практическая часть совместных российско-монгольских военных учений стартовала в Бурятии.

На учебно-тренировочном комплексу Бурдуны Республики Бурятия в рамках российско-монгольского учения «Селенга-2018» прошла первая совместная тренировка военнослужащих Восточного военного округа и Вооруженных сил Монголии.

В их ходе были изучены маршруты выдвижения и организации связи, после чего отработаны различные тактические приемы по ведению обороны и наступления как на боевой технике, так и в пешем порядке.

Как сообщили в пресс-службе Восточного военного округа, штаб руководства учения согласовал единый порядок действий войск. Кроме того, обеими сторонами отработаны сигналы управления и взаимодействия.

Напомним, что совместное российско-монгольское учение «Селенга-2018» продлится до 12 октября 2018 года. Всего в нем задействовано более 1000 военнослужащих и до 200 единиц военной техники двух стран.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата03.10.2018, 03:22
В США оценили самобытность России: война в космосе будет кошмаром для Вашингтона
Дата03.10.2018, 06:00
Опубликованы кадры поставки ЗРК С-300 в Сирию
Дата02.10.2018, 23:56
ЦСКА в невероятном матче Лиги чемпионов победил «Реал»
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата02.10.2018, 12:56
Новый российский авианосец может получить расширенную палубу
Дата29.09.2018, 20:19
В джунглях Вьетнама нашли тело советского офицера, пропавшего полвека назад
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
08:35 Армия
Видео
Опубликованы яркие кадры тренировки военных РФ и Монголии на учениях «Селенга-2018»
08:10 Армия
Видео
Высадка десанта и полеты на высоте менее 100 метров: самые эффектные кадры учений «БАРС-2018»
07:20 В стране и мире
«Ты следующая»: бывшую «Мисс Ирак» пообещали убить вслед за «Мисс Багдад»
06:36 В стране и мире
Потеря времени: в США раскритиковали «боевой дебют» F-35
05:57 В стране и мире
На Украине похвастались бронекатерами-«невидимками»
События дня
События дня
Умер артист эстрады Роман Карцев
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Ольга Скабеева в прямом эфире назвала эксперта идиотом и попросила уйти
Легендарный боксер Рокки погиб в ДТП
Видео
Актер Пашинин назвал СБУ мерзавцами и пригрозил самоубийством
СКР проверит песню Монеточки и Noize MC
Видео
На Украине начальник поезда на ходу выкинула пассажира из состава: видео
Видео
Водитель переехал 14-летнюю школьницу за отказ сесть в машину
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.