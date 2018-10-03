Опубликованы кадры поставки ЗРК С-300 в Сирию

Минобороны обнародовало кадры поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-300 в Сирию. На видео ЗРК выгружают из самолета Ан-124-100 «Руслан».

О поставках одной из самых мощных в мире систем противовоздушной обороны в САР накануне доложил Владимиру Путину на оперативном совещании Совбеза глава военного ведомства Сергей Шойгу.

Министр обороны рассказал, какие меры были приняты для безопасности наших военнослужащих после крушения у берегов Сирии самолета-разведчика Ил-20.

Сразу после трагедии было принято решение усовершенствовать сирийскую систему ПВО, чтобы впредь избежать подобных инцидентов. И вот, спустя всего две недели, Дамаску переданы 49 единиц техники: это локаторы подсветки, основные системы определения, машины управления и четыре пусковые установки.

«Помимо этого мы значительно усилили и включили систему радиоэлектронной борьбы. Добавили туда дополнительное оборудование. В результате сегодня мы контролируем ближнюю зону до пятидесяти километров. И дальнюю зону - основное направление, с которого происходили заходы на сирийскую территорию - контролируем на 200 километров. Что касается единой системы управления единой системы ПВО, мы также приступили к поставкам оборудования. Завершим полностью всю работу с подготовкой и обучением экипажей, завязыванием в единую сеть к 20 октября», - подчеркнул Сергей Шойгу.

Он также добавил, что для обучения расчетов и экипажей сирийской армии для работы на С-300 российским специалистам потребуется три месяца. По словам Шойгу, необходимый для обслуживания комплексов С-300 персонал отобран и уже начал подготовку.