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Российские спецназовцы устроили «диверсию» под покровом ночи: видео учений

Валентина Пескова
01:01 03.10.2018
Военные из России показывают свои профессиональные навыки и умения в ходе учений государств-членов ОДКБ «Поиск-2018» в Казахстане.
Видео: пресс-служба ЦВО

Российский спецназ Центрального военного округа отработал ночное десантирование в тыл условного «противника» в ходе учений государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Поиск-2018» в Казахстане.

Под покровом темноты разведчики в полном боевом составе и экипировке на вертолетах Ми-8 высадились на незнакомую горную местность для выполнения спецзадач. Группе предстоит провести два дня в тылу условного «противника», в течение которых будут организованы диверсии и проведен налет на важные стратегические объекты. Затем будет отработан выход из тыла «противника». Об этом сообщила пресс-служба ЦВО.

В учениях «Поиск-2018» принимают участие подразделения вооруженных сил Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. Всего задействовано около трех тысяч военнослужащих и более 500 единиц техники, в том числе авиационной.

От России на учения привлечены разведывательные подразделения, а также подразделения специального назначения Центрального военного округа – всего более 300 военнослужащих, два самолета-разведчика Су-24МР, беспилотные летательные аппараты «Орлан-10» и «Форпост».

Маневры проходят с 3 по 5 октября.

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