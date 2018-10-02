Стало известно, сколько новобранцев попадут в РВСН

В осеннем призыве 2018 года на комплектование соединений и воинских частей Ракетных войск стратегического назначения выделено более девяти тысяч человек молодого пополнения, сообщили в Минобороны РФ.

«В ходе осенней призывной кампании около 2,5 тысяч призывников будут направлены в учебные центры, осуществляющие подготовку младших военных специалистов для РВСН», - рассказали в пресс-службе.

Будет призвано более 200 человек, прошедших обучение в системе начального профессионального обучения и имеющих специальности медиков, трактористов, экскаваторщиков, поваров и других.

Стабильным источником поставки подготовленных кадров для РВСН являются организации ДОСААФ России. В числе прочих граждан, прошедших подготовку в этих организациях и призываемых для прохождения военной службы, более одной тысячи специалистов по эксплуатации автомобильного транспорта.

«Новобранцы в РВСН будут поступать из всех регионов РФ, в том числе из Республики Крым, кроме Калининградской области и Дальнего Востока. При комплектовании соединений и частей РВСН в основном соблюдается территориальный принцип, то есть новобранцы служат недалеко от своих регионов», - подчеркнули в российском оборонном ведомстве.

Служебная деятельность военнослужащих по призыву в РВСН связана с обеспечением поддержания неснижаемого уровня готовности воинских частей РВСН к выполнению задач по предназначению в любых условиях обстановки.