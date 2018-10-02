Выручить по-братски: самые эффектные кадры российско-сербских летных учений «БАРС-2018»

Спасение «сбитого» экипажа и его эвакуацию с «вражеской» территории отработали российские и сербские авиаторы на совместных учениях «БАРС-2018».

На первом этапе маневров, которые, кстати, расшифровываются, как «Братство авиаторов России и Сербии», российско-сербские экипажи вертолетов Ми-17 выполнили задачи по переброске десанта к месту поиска летчиков, терпящих бедствие. С наступлением сумерек они отработают ночную эвакуацию пострадавших.

«В результате совместного нашего полета с представителями сербской стороны были выполнены задачи по высадке десантников в район десантирования. Задача выполнена успешно, полет выполнялся совместно как командиром экипажа Гаичем и также мною», - рассказал «Звезде» подполковник ВКС России Алексей Глебкин.

Для наиболее эффективного взаимодействия в составе экипажей российские летчики предварительно изучили авиационную терминологию и фразеологию ведение радиообмена на сербском языке.

«Мои впечатления очень хорошие, было хорошо, совместно делали, понимали друг друга, все было нормально и в порядке», - отметил командир экипажа майор ВВС Сербии Горан Гаич.

Следующий этап учений «БАРС-2018» включит в себя перехват воздушных целей, а также отработку элементов воздушного боя и выполнение фигур сложного и высшего пилотажа на истребителях МиГ-29.