Боевая ладья: мотострелки на БМП-2 преодолели водные преграды под Хабаровском
В занятиях на учебном вододроме приняли участие более 400 механиков-водителей.
Преодоление водных преград на боевых машинах пехоты БМП-2 отработали мотострелки в учебном центре Восточного военного округа под Хабаровском.
В тренировке приняли участие более 400 механиков-водителей. Им пришлось выполнить несколько упражнений по управлению многотонной бронетехникой на плаву.
Также нормативы отработали инженерные подразделения, они вытаскивали из воды «утонувшие» бронемашины.