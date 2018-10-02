Боевая ладья: мотострелки на БМП-2 преодолели водные преграды под Хабаровском

Преодоление водных преград на боевых машинах пехоты БМП-2 отработали мотострелки в учебном центре Восточного военного округа под Хабаровском.

В тренировке приняли участие более 400 механиков-водителей. Им пришлось выполнить несколько упражнений по управлению многотонной бронетехникой на плаву.

Также нормативы отработали инженерные подразделения, они вытаскивали из воды «утонувшие» бронемашины.