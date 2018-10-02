Погибшему в Сирии российскому бойцу установят памятную доску в Томске

Памятную доску российскому военнослужащему Алексею Горе, который погиб в Сирии, установят на здании школы в Томске. Сообщение об этом опубликовано на сайте городской думы Томска.

«Алексей Дмитриевич Гора, 1991 года рождения, погиб 1 сентября 2017 года при исполнении воинского долга в Сирии. Указом Президента России за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга Алексей Гора награжден Орденом Мужества посмертно. Погиб военнослужащий в сирийской провинции Дер-Эр-Зор при освобождении города от террористов ИГИЛ*. Похоронен Алексей Дмитриевич на кладбище в Воронино на аллее Славы», - говорится в сообщении.

Мемориальную доску установят на фасаде здания школы № 23, которую закончил Алексей Гора.

*ИГИЛ - террористическая организация, запрещенная в РФ.