Минобороны продолжит развивать движение «Юнармия»

Министерство обороны России продолжит развивать военно-патриотическое движение «Юнармия». Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ, начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил России Андрей Картаполов.

«В данный момент движение насчитывает 367631 человек, это достаточно неплохая цифра, и мы не собираемся на этом останавливаться», - сказал он на Всероссийском форуме "серебряных" волонтеров в Уфе.

Движение «Юнармия» создано по инициативе Министерства обороны РФ в 2016 году. Его главная цель - вызвать интерес у подрастающего поколения к географии и истории России и ее народов, героев, выдающихся ученых и полководцев. Вступить в юнармию может любой школьник, военно-патриотическая организация, клуб или поисковый отряд.