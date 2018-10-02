Ночная засада в горах: кадры учений спецназа в Казахстане

Под покровом темноты бойцы закрепились на горных склонах, заминировали вероятные пути отхода неприятеля и организовали наблюдение.

В горах нужно учитывать влажность, перепад давления и сложную линию прицеливания, ведь стрелять приходится сверху вниз.

В маневрах были задействованы спецподразделения из России и еще 5 стран.

При подготовке огневой засады особое внимание уделялось скрытному передвижению и маскировке. Через ночные прицелы врага обнаружили еще на подходе - по сигналу командира разведчики распределили цели и открыли огонь.

К учениям ОДКБ «Поиск-2018» привлекли не только разведчиков, но и расчеты беспилотникков, а также экипажи самолетов Су-24МР. Им предстоит отработать воздушную, радиоэлектронную и даже космическую разведку.