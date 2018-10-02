В Совфеде поддержали увеличение денежного довольствия срочникам

Поддержать проект изменений федерального закона о денежном довольствии солдат-срочников рекомендовали российскому правительству в комитетом Совета Федерации по обороне. Проект предусматривает ежемесячные выплаты в размере двух тысяч рублей.

«Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности решил рекомендовать Правительству Российской Федерации поддержать проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 2 и 3 Федерального закона "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат", разработанный Минобороны России, в части установления для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, денежного довольствия в размере двух тысяч рублей в месяц», - говорится в проекте решения совещания комитета.

Также закон закрепит ежемесячные надбавки за задачи, связанные с риском для жизни и здоровья в мирное время, а также ежемесячные надбавки за командование подразделениями.

Данное решение было принято на совещании по совершенствованию законодательства Российской Федерации о воинской обязанности и военной службе в части реализации прав и социальных гарантий граждан, проходящих военную службу по призыву.