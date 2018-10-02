Подготовка главного удара: на масштабных учениях ЮВО задействовали основные силы округа

Основные силы Южного военного округа задействованы в масштабном двустороннем командно-штабном учении, проходящем на текущей неделе на восьми общевойсковых полигонах округа, расположенных в том числе в Армении, Абхазии и Южной Осетии.

Как сообщила пресс-служба округа, командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников лично осуществляет контроль мероприятий на учениях.

«Основные силы военного округа задействованы в учебных маневрах. Это беспрецедентное мероприятие, в котором будут применены все новые формы и способы ведения современных боевых действий, в том числе полученные в Сирии», – отметил генерал Дворников.

Ранее командующий войсками ЮВО сообщил, что КШУ станут самыми масштабными в округе за последние 30 лет. Учения проводятся среди штабов и подразделений 58-й и 49-й общевойсковых армий, войск и сил Черноморского флота и 4-й армии ВВС и ПВО, а также соединений специального назначения и связи.

В ходе учения будут отработаны вопросы применения межвидовых войсковых группировок в интересах обеспечения военной безопасности южных рубежей Российской Федерации.

Всего в недельном КШУ принимают участие свыше семи тысяч военнослужащих, задействовано более двух тысяч единиц современной боевой техники, в том числе танки Т-72Б3 и бронетранспортеры БТР-82АМ.