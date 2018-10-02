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Тактическую авиацию ЮВО перебросили на Северный Кавказ

Павел Настин
11:39 02.10.2018
На оперативные аэродромы в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии прибыли бомбардировщики Су-34, истребители Су-30М2 и Су-27СМ3, а также штурмовики Су-25.
Тактическую авиацию ЮВО перебросили на Северный Кавказ
Фото: МО РФ

Около 20 самолетов истребительной и оперативно-тактической авиации Южного военного округа переброшены на оперативные аэродромы в в Дагестане, Кабардино-Балкарии, а также Северной и Южной Осетии в рамках масштабных двусторонних командно-штабных учений.

Как сообщила пресс-служба ЮВО, в республики Северного Кавказа и Закавказья прибыли бомбардировщики Су-34, истребители Су-30М2 и Су-27СМ3,а также штурмовики Су-25 из Крыма, Ростовской и Волгоградской областей, Краснодарского и Ставропольского краев.

«Экипажи преодолели более 1000 километров, совершив беспосадочные перелеты с выполнением задач по разведке условного противника на всем протяжении маршрута», - уточняется в сообщении.

Учения пройдут в условиях прибрежной, горно-лесистой и степной местности на восьми общевойсковых полигонах ЮВО.

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