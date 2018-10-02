В условиях шторма: кадры полетов летчиков «Адмирала Кузнецова» на МиГ-29

Полеты в сложных погодных условиях провели экипажи 100-го отдельного авиаполка Северного флота, которые составляют авиационную группу тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».

В летной тренировке были задействованы палубные истребители МиГ-29К и их учебно-боевые модификации МиГ-29КУБ.

За два дня летчики уже отработали по четыре летные смены, в ходе которых они выполнили взлеты и посадки, пролеты над полосой, имитирующей палубу авианосца и тактические пилотажные элементы в небе.

Таким образом палубные экипажи подтвердили допуск к работе на истребителях при плохой погоде после возвращения из центра боевого применения морской авиации ВМФ России, который находится в Ейске.