БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка» впервые продемонстрируют мощь за рубежом

Техника российских десантников – новейшие боевые машины БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка» - впервые продемонстрирует свои технические возможности за пределами России. Техника примет участие в российско-белорусских военных учениях, которые пройдут на трех полигонах под Брестом с 3 по 5 октября.

Россию на совместных учениях представляет усиленная батальонная тактическая группа Рязанского парашютно-десантного полка, который первым в России получил новые БМД-4М и «Ракушки». В подобных маневрах полк также принимает участие впервые.

«Учения характерны тем, что воины-десантники двух союзных стран отрабатывают совместные боевые действия по выполнению учебно-боевых задач. На данном учении покажут все огневые и маневренные возможности боевых машин», - рассказал командир полка полковник Александр Корнев.

Всего в учениях примут участие порядка 1500 военнослужащих и 700 единиц техники России и Белоруссии. Военные отработают разведывательно-боевые действия в тылу противника, действия по проведению налетов и засад, а также захвата и уничтожение пунктов управления и тыловых пунктов противника.