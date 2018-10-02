Подразделения ВС Монголии прибыли в Бурятию на учения «Селенга-2018»

В Бурятии на учебно-тренировочном комплексе Бурдуны ВВО состоялось открытие совместного российско- монгольского военного учения «Селенга-2018». Военнослужащие прошли маршем в едином строю и посмотрели показательные выступления.

Подразделения ВС Монголии ранее прибыли в республику для участия учении. На железнодорожной станции Наушки монгольские военные прошли таможенные процедуры и разгрузили боевую технику. После этого они совершили 60-километровый марш до полевого лагеря полигона.

От монгольской стороны прибыло около 500 военнослужащих и 50 единиц боевой техники: боевые машины пехоты, бронетранспортеры, танки, реактивные системы залпового огня и минометы.

Напомним, учение продлится до 12 октября. В нем задействовано более тысячи военных и до 200 единиц военной техники с обеих сторон.