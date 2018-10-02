Виртуозная работа российских снайперов по «террористам»: кадры учений

Российские снайперы 201-й военной базы, в рамках учений на полигоне Ляур в Таджикистане, уничтожили условных террористов на предельно дальних дистанциях, работая из засад. Об этом сообщила пресс-служба Центрального военного округа.

Разведывательные подразделения обнаружили отдельные малые группы условных террористов с помощью беспилотных летательных аппаратов и передали координаты их местоположения снайперским группам. Получив приказ об уничтожении террористов, снайперы скрытно выдвинулись, заняли выбранные позиции и уничтожили условного противника.

В учениях приняли участие около 300 военнослужащих. Особое внимание при маневрах уделялось групповой подготовке, совершенствованию навыков применения вооружения, технических и специальных средств разведки и применению подручных средств маскировки.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Она располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.