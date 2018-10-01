«Ярсы» и «Тополя» переведут на зимний режим эксплуатации

В соединениях и частях Ракетных войск стратегического назначения начали перевод мобильных «Ярсов» и «Тополей» на зимний режим эксплуатации. Помимо самих комплексов, на сезонный режим переведут парки, склады, сопутствующее вооружение и специальную технику.

Всего на зимний режим использования переведут более восьми тысяч единиц техники. В ходе перевода специалисты проверят и заменят масла, смазки, охлаждающие жидкости и проведут необходимые регулировки оружейных и информационных систем. Этими работами займутся более двух тысяч воинских частей РВСН, для них организуют более шести сотен постов обслуживания.

«Сезонное техническое обслуживание пройдут военная и специальная техника (ВВСТ), находящаяся на вооружении РВСН, начиная от легковых автомобилей и заканчивая автономными пусковыми установками», - уточнили в Министерстве обороны России.

Ранее были названы сроки поставки шасси российского производства для «Тополей-М» и «Ярсов». Высокомобильные шасси для ракетных комплексов уже рекомендованы к принятию на снабжение российской армии по результатам государственных испытаний, приказ об этом может быть подписан уже в октябре.