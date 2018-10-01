Т-80, Т-72Б3, «Грады» и «Ураганы»: под Нижним Новгородом стартовали учения ЗВО

На полигоне в Нижегородской области стартовало двухстороннее полковое тактическое учение с подразделениями гвардейской танковой армии ЗВО, сообщил начальник пресс-службы Западного военного округа полковник Игорь Мугинов.

«В двухстороннем полковом тактическом учении с подразделениями танковых соединений ЗВО примут участие более 4,5 тыс. военнослужащих и свыше – 500 единиц вооружения и военной техники», - сообщил Мугинов.

В ходе учения будут отработаны задачи по ведению оборонительных и наступательных действий с учетом боевого опыта, приобретенного в последних вооруженных конфликтах.

На заключительном этапе учения танковые, мотострелковые и артиллерийские подразделения выполнят совместные боевые стрельбы из вооружения танков Т-80, Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-2, БМП-3, бронетранспортеров БТР-80, БТР-82А и артиллерийских установок «Мста-С», «Град», «Ураган».

«Для создания реалистичной обстановки общевойскового боя на полигоне оборудованы учебные минные поля, различные невзрывные заграждения и препятствия, широко будут применяться средства имитации», - добавил начальник пресс-службы ЗВО.

С воздуха действия войск будут поддерживать самолеты и вертолеты армейской и оперативно тактической авиации.

Современные средства автоматизации позволяют в режиме реального времени управлять всеми средствами поражения, имеющимися в распоряжении командиров, реализовывая таким образом концепцию разведывательно-ударного комплекса.