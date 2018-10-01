Филиппинский корабль впервые посетил базу ТОФ во Владивостоке

Десантный корабль-док «Тарлак» Военно-морских сил Филиппин прибыл во Владивосток с первым в истории деловым заходом. Об этом сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота.

Швартовку корабля у основного причала ТОФ в бухте Золотой Рог обеспечили буксиры отряда судов обеспечения главной базы флота. От имени командования флота филиппинских моряков приветствовал временно исполняющий обязанности командира соединения надводных кораблей капитан первого ранга Дмитрий Пашенюк.

На официальной церемонии встречи корабля во Владивостоке присутствовал посол Филиппин в РФ Карлос Соррета. Старший на борту «Тарлака» - командир оперативного соединения ВМС Филиппин капитан первого ранга Флоранте Нарола Гагуа в общении с журналистами поделился, что этот исторический визит очень важен для моряков двух стран, и он, несомненно, послужит дальнейшему укреплению сотрудничества между флотами России и Филиппин.

Кораблем-хозяином стал эскадренный миноносец «Быстрый». Планируется, что в период стоянки во Владивостоке филиппинские моряки проведут протокольные встречи с командованием Тихоокеанского флота и главой администрации столицы Приморья. Гости побывают на объектах ТОФ, посетят памятные места Владивостока, а также примут участие в товарищеских турнирах по волейболу и мини-футболу. Визит филиппинского боевого корабля завершится 6 октября.