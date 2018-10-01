«Боевое братство»: в учениях стран ОДКБ задействовано свыше 10 тысяч военнослужащих

Более 12 тысяч военнослужащих из России, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Таджикистана принимают участие в ОДК «Боевое братство- 2018» .

В рамках маневров пройдут пять крупных учений: «Поиск», «Воздушный мост», «Взаимодействие», «Рубеж», «Нерушимое братство».

В них задействованы 12 тысяч военнослужащих и две тысячи единиц военной техники.

В авиационной составляющей учений применяются вертолеты Ми-8АМТШ, модернизированные штурмовики Су-25СМ, а также истребители-бомбардировщики Су-34.