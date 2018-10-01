Повторные медкомиссии и научные роты: в чем особенности осеннего призыва-2018

Осенний призыв стартовал в России. В этом году присягу примут на две тысячи новобранцев меньше, чем в 2017-м. И многие призывники пойдут служить в научные роты. Среди них - выпускник технического вуза Петр Лукьянчик.

«Когда я пришел в военкомат, была комиссия по отбору. Было очень много народу. Спрашивали диплом, какие оценки, спрашивали про мои достижения», - рассказал Петр.

Получив повестку, призывник должен явиться в военкомат, пройти медицинский осмотр и собеседование на профориентацию. С этого года пройти медицинскую комиссию повторно смогут те, кого раньше признали негодным к службе, и, в случае положительного решения медиков, отправиться служить.

Условия срочной службы стали более комфортными. Бойцы могут пользоваться мобильными телефонами, распорядок дня предусматривает тихий час днем и более ранний отбой. Для некоторых призывников есть возможность пойти служить, не уезжая далеко от дома. Об этом «Звезде» рассказал военный комиссар объединенного военного комиссариата Перовского района Восточного административного округа города Москвы Роман Романичев.

«Есть категория граждан, которой по действующему законодательству положено приближение места службы к месту жительства. Это законное право граждан мы реализуем, и они служат у нас недалеко от дома», - заявил Романичев.

Еще одно послабление коснулось молодых педагогов. С 2018 года их будут призывать на службу только в период весенней кампании.

В соответствие с указом президента этой осенью ряды Вооруженных Сил пополнят 132 500 человек. С каждым годом цифра уменьшается. Это связано с тем, что многие молодые люди выбирают службу по контракту. Планируется, что к 2020 году число контрактников превысит число срочников более чем в пять раз.