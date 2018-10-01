Лавина огня: танкисты смели позиции «противника» под Нижним Новгородом
Командно-штабные учения гвардейской танковой армии прошли на полигоне Мулино под Нижним Новгородом.
Пехотные, танковые и артиллерийские подразделения отработали взаимодействие при наступлении и в обороне. Особое внимание было уделено маневренному бою.
При подготовке наступления на позиции «противника» были задействованы тяжелые самоходные артиллерийские установки «Мста-С». После массированной артподготовки «вражеский» плацдарм захватили мотострелковые подразделения и удерживали его до подхода основных сил.
В двусторонних учениях также приняли участие инженерные и огнеметные подразделения.