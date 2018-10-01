Лавина огня: танкисты смели позиции «противника» под Нижним Новгородом

Пехотные, танковые и артиллерийские подразделения отработали взаимодействие при наступлении и в обороне. Особое внимание было уделено маневренному бою.

При подготовке наступления на позиции «противника» были задействованы тяжелые самоходные артиллерийские установки «Мста-С». После массированной артподготовки «вражеский» плацдарм захватили мотострелковые подразделения и удерживали его до подхода основных сил.

В двусторонних учениях также приняли участие инженерные и огнеметные подразделения.