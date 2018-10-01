Российские военные доставили стройматериалы в пострадавшую от войны школу САР

Сейчас в этой школе уже больше 300 детей, при этом число учащихся постепенно увеличивается, потому что люди активно возвращаются в этот освобожденный от боевиков район.

Преподаватели, как смогли, отремонтировали классы и кабинеты. Но впереди - еще много работы.

Одна из главных проблем - это нехватка мебели. Для всех мест за партами не хватает.

Офицеры из Центра по примирению постоянно следят за ситуацией в самых пострадавших от войны районах. Доставку грузов организуют вместе с сирийскими властями.