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Новая компетенция: как научные роты используют интеллектуальный ресурс страны

Александр Дробышевский
08:30 01.10.2018
Начальник Военного учебно-научного центра ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» Геннадий Зибров в интервью еженедельнику «Звезда» выразил уверенность, что идея «солдатской науки» полностью доказала свою состоятельность.
Новая компетенция: как научные роты используют интеллектуальный ресурс страны
Фото: Минобороны России

- Геннадий Васильевич, конструктивное взаимодействие общества и армии позволило расширить возможности прохождения военной службы. Одним из нововведений последних лет стали научные роты. Насколько они себя оправдали?

- Идея призыва наиболее успешных выпускников гражданских вузов на военную службу в научные роты полностью доказала свою эффективность. Опыт функционирования научных рот показал, что они в полной мере отвечают потребностям и Вооруженных сил, и российского общества, и образованных молодых людей, подлежащих призыву на военную службу. За время службы призывники с дипломами о высшем образовании получают возможность развить свои способности, приумножить научные достижения, приобрести новые компетенции и, если появится желание, продолжить профессиональную карьеру в армии и на флоте.

При этом научно-исследовательские организации пополняются молодыми специалистами, владеющими дефицитными компетенциями, необходимыми для разработки новых образцов вооружения, военной и специальной техники. И самое главное, научные роты решают проблему рационального использования интеллектуального ресурса в интересах обеспечения обороноспособности государства.

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- Научные роты - это еще эксперимент или уже устоявшаяся практика? Какое место они занимают в боевом строю?

- Научные роты, сформированные в 2013 году, уже прошли заметный путь от локального эксперимента к сети военно-научных подразделений, решающих прикладные задачи по различным направлениям научных исследований. В настоящее время в Вооруженных силах Российской Федерации сформировано 12 научных рот, в которых проходят службу более 600 призывников. Результаты деятельности этих уникальных подразделений находят воплощение в многочисленных изобретениях и передовых инновационных разработках.

На наш взгляд, дальнейшее развитие проекта будет проходить в направлении повышения качества взаимодействия научных рот с научным сообществом страны и предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

- Ваша академия, как известно, стала первой, где была сформирована научная рота.

- Все правильно: первая в стране научная рота была сформирована именно у нас в академии 5 июля 2013 года. Главная задача, которая была поставлена ее коллективу, - проведение прикладных научных исследований по приоритетным и перспективным направлениям развития и применения Военно-воздушных сил и войск РЭБ. При этом необходимо отметить, что география отбора кандидатов в научные роты непрерывно расширялась, а требования к молодым ученым в солдатских погонах постоянно возрастали.

Так, в 2016 году отбор кандидатов в научную роту проводился уже в 24 субъектах Российской Федерации, а «проходной бал» для зачисления в научную роту подрос до показателя 4,73. Иначе говоря, у нас в научной роте служат практически только отличники.

Отбирают кандидатов специальные группы из числа научных работников и профессорско-преподавательского состава академии. Причем работа начинается еще в студенческих аудиториях. В результате операторами научных рот, как по военно-учетной специальности называют ученых в солдатских погонах, становятся молодые люди, мотивированные к служению Отечеству, многие из которых имеют опыт профессиональной деятельности по профильным для академии направлениям.

- И как дела у пионеров солдатской науки?

- Вот только несколько примеров.

В период с 2013-го по 2017 год операторами научной роты Военно-воздушной академии получено 3 патента и оформлено 20 заявок о выдаче патента на изобретения, подано 102 заявки и получено 30 свидетельств о регистрации программ для ЭВМ, разработано 125 рационализаторских предложений, в соавторстве с научными руководителями опубликовано 427 статей в научных журналах и сборниках.

Операторы научной роты академии стали исполнителями 130 научно-исследовательских работ.

Апробация результатов научной деятельности и демонстрация научных достижений операторов научной роты академии осуществлялись на научных конференциях, выставках и конкурсах, таких как Всероссийский конкурс научно-технического творчества молодежи (НТТМ), Конкурс научно-технических работ и проектов «Молодежь и будущее авиации и космонавтики», Международный салон изобретений и инновационных технологий «Архимед», Международный форум «Двигателестроение», Международный военно-технический форум «Армия» и др. Надо отметить, что число престижных научных мероприятий, в которых принимают участие операторы научной роты Военно-воздушной академии, растет с каждым годом. И это устойчивая тенденция.

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- Надо полагать, что операторы научной роты занимаются отнюдь не «чистой наукой»...

- Конечно. Преимущественно инновационные проекты разрабатываются по профилю Военно-воздушной академии. Некоторые могу назвать: это моделирование гидрометеорологических процессов и явлений, разделение воздуха высокого и среднего давления; развитие и совершенствование конструкции летательных аппаратов, авиационных двигателей, пилотажно-навигационных и радиолокационных комплексов; информационные технологии, прогноз развития программного и технического обеспечения, радиоэлектронной борьбы со средствами противника и оценки снижения заметности и защиты информации в автоматизированных системах управления и так далее.

- Достаточно ли для вчерашнего студента гражданского вуза одного года, чтобы овладеть военной тематикой, адаптироваться к армейской среде, да еще и выдать «на гора» нечто ценное для науки?

- Полностью реализоваться на поприще военно-прикладных исследований получается только у каждого второго военнослужащего. Эту проблему отмечают и научные руководители операторов. Такое противоречие связано, главным образом, с тем, что согласование технических заданий, получение патентов и авторских свидетельств, опубликование научных статей требуют больше времени, чем год службы.

Поэтому для оптимизации и повышения эффективности научной работы операторов их деятельность должна строиться на основе преемственности научных проектов. В среднем осуществление одного такого научного проекта требует усилий операторов трех-четырех призывов.

- Прежде считалось, что воинская служба и научная деятельность - две вещи несовместные. Некоторые потенциальные призывники стремились поступить в любой вуз, только бы не идти в армию. А сколько было разговоров о «талантливых танцорах и балалаечниках», «гениальных математиках», сколько говорилось, что служба отупляет... Как сейчас обстоят дела с «научным пацифизмом»?

- По результатам анкетирования, проведенного в рамках научного исследования, большинство операторов научной роты ценят в новом формате прохождения военной службы по призыву прежде всего возможность исполнить воинский долг, одновременно повышая научную квалификацию.

Исследования говорят, что у 72% операторов отношение к военной службе по призыву после опыта службы в научной роте улучшилось. Если бы у военнослужащих была возможность вернуться на год назад, то 82% вновь пошли бы в научную роту. Способствует повышению интереса у студентов к прохождению службы в научной роте и тесное взаимодействие с вузами. В общем, выбор молодых людей, решивших проходить службу в научных ротах, становится все более осознанным.

Результаты исследования последних двух лет показывают, что личный состав научных рот больше не видит противоречия в том, что военнослужащий по призыву может одновременно быть еще и научным работником.

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- И как складывается дальнейшая судьба молодых людей, отслуживших в научных ротах?

- Анализ результатов подготовки научных кадров для Вооруженных сил Российской Федерации в научных ротах показывает, что опыт привлечения операторов на военную службу по контракту в целом оказался успешным.

Так, по состоянию на 20 августа 2017 года завершили службу в научной роте 179 операторов, из которых 77 заключили контракт о прохождении военной службы и были назначены на первичную офицерскую должность с присвоением воинского звания «лейтенант», сорок один офицер продолжил службу на научных должностях, а 36 лейтенантов - на инженерных. На предприятия оборонно-промышленного комплекса трудоустроился 31 выпускник научной роты.

При этом исследование показало, что если в начале проекта, в 2013 году, 27% научных руководителей сомневались в целесообразности продолжения военной службы операторами на офицерских должностях, то в 2016 году этот показатель сократился до 7%, что свидетельствует о росте доверия к молодым офицерам из числа выпускников научной роты. И это закономерно, поскольку офицеры, прошедшие военную службу по призыву в научных ротах и назначенные на научные должности, по уровню знаний не уступают выпускникам военных вузов. Вместе с тем следует отметить дефицит офицерских должностей младших научных сотрудников для назначения на них операторов, изъявивших желание продолжить военную службу. Для решения данной проблемы необходимо дополнительно ввести в штат военных научно-исследовательских организаций должности младших научных сотрудников, чтобы не разбрасываться подготовленными кадрами, другого выхода просто нет.

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