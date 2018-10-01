Мощь и сила Сухопутных войск: яркие кадры к профессиональному празднику показало Минобороны

Сегодня, первого октября, в России празднуют День Сухопутных войск. Памятная дата установлена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года.

История праздника начинается с момента создания первого постоянного войска – стрелецких полков и издания соответствующего Указа Царя Всея Руси Ивана Грозного. В текущем году Сухопутным войскам исполняется 468 лет.

Всего за 2018 год в рамках боевой подготовки было проведено более 4,5 тысяч учений. Более 2 500 новых основных образцов ВВСТ поступили в соединения и воинские части Сухопутных войск, что позволит довести долю обеспеченности Сухопутных войск современными образцами ВВСТ до 54%.

По результатам маневров «Восток-2018» отмечается высокая слаженность работы органов управления мотострелковых и танковых соединений, в организации и управлении подчиненными воинскими частями в ходе выполнения мероприятий маневров.

В честь празднования Дня Сухопутных войск в Подмосковье, в военно-патриотическом парке патриот пройдут торжественные мероприятия доя всех желающих шестого октября 2018 года, где гости смогут посетить музейные экспозиции вооружения и военной техники, образцов стрелкового оружия и боевой экипировки, интерактивные выставки, поучаствовать в спортивных конкурсах, наблюдать за розыгрышем эпизода общевойскового боя и многое другое.

Сухопутные войска являются видом Вооруженных Сил, которые предназначаются для прикрытия сухопутной части государственной границы страны, отражения агрессии противника на театрах военных действий, удержания занимаемых районов, рубежей, позиций и объектов, разгрома вторгшихся группировок войск во взаимодействии с видами и родами войск Вооруженных Сил и другими войсками, воинскими формированиями и органами.