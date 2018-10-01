Отряд боевых кораблей ТОФ отправился в дальний поход

Отряд кораблей Тихоокеанского флота 1 октября вышел из Владивостока в дальний поход, который продлится более трех месяцев.

Как сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский, корабли примут участие в нескольких международных мероприятиях, в частности в российско-индийском военно-морском учении «Индра Нэйви-2018».

«Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе флагмана ТОФ ордена Нахимова гвардейского ракетного крейсера "Варяг", большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" и большого морского танкера "Борис Бутома" сегодня покинул Владивосток», - сообщил Воскресенский, отметив, что корабли приступили к решению задач дальнего похода.

По его словам, отряд посетит несколько портов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Отмечается, что возглавляет поход начальник штаба Подводных сил ТОФ контр-адмирал Эдуард Михайлов.

Ранее сообщалось, что в Бурятии начались российско-монгольские учения «Селенга-2018».