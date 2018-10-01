ВКС РФ уничтожили около 85 тысяч террористов в Сирии

Все удары российских Воздушно-космических сил по объектам террористов в Сирии приходятся точно в цель. Об этом заявил председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

По словам экс-главкома ВКС РФ, за три года операции в Сирии количество уничтоженных объектов террористов (таких, как склады боеприпасов, укрепрайоны и штабы) исчисляется десятками тысяч. В результате авиаударов была взломана оборона джихадистов, которая опиралась на укрепленные пункты в скалах и горных поселках. Это позволило продвинуться правительственным войскам Сирии по всем направлениям.

«Убитых террористов - порядка 100 тысяч, причем примерно 85 тысяч - это заслуга именно наших ВКС», - заявил Бондарев.

Обнародование эти данных 30 сентября было приурочено к третьей годовщине операции РФ в Сирии.

Ранее в интервью «Звезде» Виктор Бондарев рассказал, что в России появились новые направления в обучении летчиков ВКС России на основе опыта боевой работы в Сирии. Новшества коснулись подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов. Также в программу обучения военных летчиков вошли новые приемы и способы нанесения ударов по земле.