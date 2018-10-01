Шойгу поздравил военных и ветеранов с Днем Сухопутных войск

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил солдатов, офицеров, работников предприятий ОПК с Днем Сухопутных войск.

По его словам, сухопутные войска за всю свою историю играли ключевую роль в защите страны, а пехотинцы всегда были мужественными и самоотверженными. Они были готовы выполнять все самые сложные задания.

«В ходе учений и соревнований различного уровня военнослужащие Сухопутных войск неизменно демонстрируют мастерство и высокую выучку, способность четко и слаженно действовать в непростых условиях, умение эффективно применять современные вооружение и военную технику», - говорится в поздравлении.

Шойгу выразил уверенность, что военнослужащие будут и дальше вносить весомый вклад в укрепление обороноспособности России. Министр пожелал им здоровья, благополучия, а также новых успехов и достижений.