В России разработают новый артиллерийский комплекс «Набросок»

Новейший артиллерийский комплекс «Набросок» находится на стадии разработки, а поступит он на вооружение российских войск, в частности, он будет использоваться в Арктике. Об этом рассказал в интервью «Московскому комсомольцу» главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков.

По его словам, вооружение создают для ракетных войск и артиллерии. Комплекс артиллерийско-минометного вооружения батальонного звена разрабатывают с различными шасси.

Генерал-полковник также рассказал, что на финальной стадии находится разработка артиллерийского комплекса «Коалиция-СВ». Он будет поражать цели с реализацией инновационного режима стрельбы («Шквал огня»), при котором несколько снарядов из орудия могут выпускаться по одной мишени с разных углов. Это обеспечит возможность нанесения массированного удара.

Салюков добавил, что вскоре на вооружение российской армии поступят боевые платформы «Армата», БМП «Курганец-25» и БТР «Бумеранг».