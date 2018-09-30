Подводное вождение на танках: впечатляющие кадры учений Т-72Б

В Калининградской области около 100 военнослужащих форсируют водные преграды на вододроме 11 армейского корпуса Береговых войск Балтийского флота. Экипажи танков Т-72Б выполняют одно из самых сложных упражнений боевой подготовки — подводное вождение. При прохождении водной преграды танкисты экипируются в индивидуальные аварийно-спасательные средства и изолирующие противогазы, предназначенные для эвакуации экипажа в случае остановки танка или его затопления.

Помимо этого, военнослужащие технических подразделений отрабатывают задачи по эвакуации техники из-под воды при возникновении условной нештатной ситуации. Для допуска к вождению под водой экипажи танкового батальона военнослужащие мотострелкового соединения Балтийского флота освоили специальный курс легководолазной подготовки. В ходе учебных мероприятий экипажи отрабатывали действия при отказе техники и другие нештатные ситуации во время преодоления водных преград.

Кроме этого, военнослужащие отработали действия при покидании затопленной боевой машины и особую сигнальную систему, позволяющую подавать команды в условиях плохой видимости, ограниченного пространства и отсутствия воздуха.

В ходе выполнения нормативов экипажи танков оборудуют боевые машины специальными воздуховодами, а механики-водители преодолевают водную преграду шириной более 50 и глубиной до пяти метров, ориентируясь только по приборам, не допуская остановок и резких поворотов.

В этом году на полигоне Пугачево в Калининградской области оборудован новый вододром для проведения занятий по преодолению водных преград в подводном положении экипажами танков. Он позволяет обучить личный состав танковых подразделений навыкам вождения боевых машин под водой.

Кроме этого, 11 армейский корпус располагает водолазным комплексом, состоящим из класса технической подготовки, специального бассейна и тренажера для обучения танкистов действиям в нештатных ситуациях под водой. Он оборудован лестницами, специальными дорожками с разметками, тросами для перемещения под водой и танковыми крюками, имитирующими корму затонувшего танка.

Введение в строй нового вододрома и учебного комплекса позволяет танкистам береговых войск Балтийского флота отрабатывать навыки вождения подводой и легководолазной подготовки без отрыва от места дислокации.