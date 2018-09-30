Огненный «Уран»: корвет «Сообразительный» отразил атаку «противника» в Балтийском море

На Балтийском флоте проходят масштабные учения с боевыми стрельбами. Свои возможности в наступлении и атаке показывает корвет «Сообразительный». Соображать приходится и береговым войскам. Им тоже надо отбиться от «неприятеля».

Многоцелевой корвет «Сообразительный» отражает нападение и контратакует. Ударный противокорабельный комплекс «Уран» достанет цель на расстоянии до 260 километров.

Две пусковые установки по четыре ракеты в каждой. Достаточно, чтобы вывести из боя любого противника. А затем самым полным ходом к точке рандеву, где дежурят суда вспомогательного флота.

Ювелирная швартовка бортами. В открытом море нет причальных стенок, максимум внимания, чтобы заставить корвет двигаться буквально по сантиметрам. Танкеры и плавучие краны с запасом топлива и оружия на борту обеспечат всем необходимым целый отряд кораблей.

Замена пустого контейнера на полный занимает совсем немного времени. При помощи плавкрана эту процедуру можно выполнять в открытом море, любой точке Мирового океана, для того чтобы корабль как можно быстрее вернулся к выполнению боевой задачи.

На этих учениях отрабатывают взаимодействие с тыловыми подразделениями. Балтийский флот держит оборону по всем направлениям. Береговые войска отражают нападение незаконных «бандформирований». Мотострелки останавливают «противника» и удерживают рубежи до подхода основных сил.

Артиллерия и танки мощным ударом меняют ход боя. Отступая, «неприятель» взрывает за собой мосты. Быстро восстановить сообщение с другим берегом жизненно важно.

Военнослужащие отдельного дорожно-комендантского батальона прямо на воде под огнем противника собирают широкую стальную дорогу. На счету каждая минута. Боевая техника на подходе.

Грузоподъемность понтонного моста - 60 тонн. Это значит, что по нему могут пройти даже тяжелые танки, не говоря о более легкой автомобильной и бронетехнике. Для того чтобы навести переправу длиной около 200 метров, специалистам требуется в среднем не больше получаса.