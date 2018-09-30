Нахимовцы открыли профильную смену юных моряков в «Артеке»

В Международном детском центре «Артек» при поддержке Главного командования ВМФ и командования Черноморского флота открылась профильная смена «Только смелым покоряется моря» Черноморского Высшего военно-морского училища имени П.С. Нахимова. Об этом сообщает пресс-служба флота.

Один из морских отрядов смены был сформирован на конкурсной основе. В результате конкурсного отбора бесплатные путевки в «Артек» выиграли более 60 учащихся средних школ и военных учебных заведений.

Впервые помощниками вожатых стали курсанты старших курсов ЧВВМУ имени П.С. Нахимова. В восьми морских отрядах будущие офицеры Военно-Морского Флота в течение 21 дня будут знакомить ребят с азами военно-морской науки, историей и традициями учебного заведения.

Помимо начавшейся смены ребят ждет еще одна профильная смена под флагом ЧВВМУ имени П.С. Нахимова. Победители уже определены, а тем, кто мечтает выиграть путевку в МДЦ «Артек», смогут принять участие в конкурсе в следующем году.